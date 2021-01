Oli ka neid, kes püüdsid Navalnõi rahvuslust õigustada, väites, et rahvuslus on normaalne impeeriumi vastand ja seega möödapääsmatu etapp teel liberalismi poole. Kuidas mahuvad sellesse pilti ta seisukohad Vene-Gruusia sõja või Krimmi kohta (nt kuulsad sõnad «Tahaks väga tiibraketiga näriliste (st grusiinide) peastaapi tulistada, kuid närilised seda ootavadki» ja «Krimm jääb Venemaa osaks ja nähtavas tulevikus sellest enam Ukraina osa ei saa»), on omaette küsimus.