Esimese lennuga Suurbritanniasse

Mul on kombeks mõelda, et kõik läheb hästi, vähemalt «päeva lõpuks». Nii ka täna, hinges on hea kindel tunne. Samas tean ju, et käes on segased ajad, seega jälgin ja analüüsin toimuvat erilise tähelepanelikkusega. Tallinna lennujaamas on kõik tavapärane. Tuleb läbida piirikontroll, kus keegi ei minu ega mu mitte-eestlasest kaaslase tulekute-minekute vastu huvi ei tunne. Lennujaamas on avatud vaid üksikud müügipunktid. Pärast piirikontrolli saab keha kinnitada vaid snäkimasina sisuga, mis meist siiski puutumata jääb. Loodame lennukis pakutavale, mille valik osutub aga ääretult piiratuks, justkui keegi poleks arvestanud, et lennuk sel päeval reisijaid teenindama peab. Ryan­airi pealelõunane lend Londoni lähedale Stanstedi lennujaama on aga kaks kolmandikku täis.