Üle-eelmisel aastal käisin ma Tokyos ja eelmisel aastal Pariisis. Minu jaoks on need vastandlikud linnad. Tokyo on nagu homme ja Pariis nagu eile. Tokyo on nagu sädelev kaleidoskoop unenäolistest kildudest, mis pole veel oma viimast vormi leidnud. Pariis seevastu on midagi lõplikku. Ajad, millal Pariisi lammutati ja ümber ehitati, olid nii ammu, et keegi ei mäleta seda. Muidugi ehitatakse sinna ka praegu uusi hooneid, ent need on nagu uued pildid vanades raamides. Pariis on väga terviklik. Kui midagi on kaduma läinud, otsitakse seda ikka sealt. Näiteks filmis «Da Vinci kood» otsitakse sealt püha graali ja filmis «Nagu üleval, nõnda all» otsitakse sealt tarkade kivi.