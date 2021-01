Keskerakonda hakkab rahaskandaalis kaitsma Aivar Pilv

«Kahtlustus on vastu võetud, aga küsitakse, kas me tunnistame end süüdi – ei tunnista. Nii ongi kõik,» ütles Aab, kinnitades, et läbirääkimiste tulemusena allkirjastati eile leping Aivar Pilve bürooga. Erakonda esindab prokuratuuris lisaks Aabile ka Tanel Kiik.