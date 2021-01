Rahateemaline arutelu jääb tulevikku

Kõige rohkem oli kahel erakonnal probleeme kodakondsuspoliitikas üksmeele leidmisega. Lõpuks otsustati, et midagi muutma ei hakata. Reformierakonna esimehe Kaja Kallase sõnul oldi nõus, et on oluline, et Eesti kodanikke tekiks juurde. Selles aga, kuidas seda saavutada, üksmeel puudus. Keskerakonna läbirääkimiste juhi Mailis Repsi sõnul jõuti vaid selgusele, millised on hoiakud koalitsioonis, kui teema peaks tulevikus uuesti üles kerkima.

Kallas ütles, et ollakse valmis võõrtööjõu kaasamises paindlikumad olema, kuid ei täpsustanud, kas sel aastal lubatakse rohkem ukrainlasi Eesti põldudele. «Kui on tööpuudus selles valdkonnas, siis on loogiline, et ettevõtjad leiavad töötajad Eestist, sest sellise kvalifikatsiooniga inimesi on üle, ja kui on tööjõupuudus, siis on võimalik täiendavat tööjõudu kaasata,» sedastas ta.