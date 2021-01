Tallinna loomaaias surnud isalõvil tuvastati koroonaviirus

Kõrges eas lõvil tuvastati eelmisel aastal tehtud tervisekontrollis neerupuudulikkus, mis on üle keskea jõudnud kaslastel üks sagedasemaid tervisemuresid. Jaanuari esimestel nädalatel halvenes Juna seisund silmanähtavalt, mistõttu veterinaarid ei andnud loomale enam paranemislootust. Süveneva valu ja edasiste kannatuste vältimiseks tuli lõvi 13. jaanuaril eutaneerida.

«Kuna lisaks kehvale tervisele lõvi ka köhis ja aevastas, siis ma palusin võtta temalt ka koroonaviiruse proovi, mille tulemus oli positiivne,» rääkis Maran. «Kuna tehti ka koondtest, siis on väga väike tõenäosus, et tulemus on valepositiivne.»