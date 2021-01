Uus tüvi levib kiiresti: kolm eestlast sellega nakatunud

Ravimiamet ei ole andnud kindlat vastust selle kohta, kas vaktsiinid uute tüvede vastu toimivad või mitte. Selle põhjuseks on, et kumbki vaktsiinitootja (Pfizer ja BioNTech ning Moderna) ei ole oma toodangut seoses muteerunud tüvedega kommenteerinud – selle mõju uurimiseks pole aegagi olnud.

Miks on vaktsiini toimet oluline teada? Nimelt kannab Soome terviseameti teatel kolm eestlast viiruse Briti mutatsiooni. See on üks kolmest kõige kiiremini levivast viiruse mutatsioonist. Teisteks on Lõuna-Aafrika ja Brasiilia tüvi.