Eesti lühiuudised

Valgevene opositsiooniliider Tsihhanovskaja tuleb Eestisse

Valgevene opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja (pildil) tuleb reedel Eestisse, et osaleda ÜRO Julgeolekunõukogu virtuaalistungil Valgevene meediavabaduse teemal. Eesti korraldatava virtuaalistungi eesmärk on juhtida tähelepanu Valgevene ajakirjanike alusetule kinnipidamisele ning teistele meediavabadust ohustavatele tegevustele, mida Valgevene valitsus on pärast 2020. aasta 9. augusti presidendivalimisi rakendanud. Tsihhanovskaja kohtub Eestis presidendi Kersti Kaljulaidi, peaminister Jüri Ratase ja välisminister Urmas Reinsaluga. Tsihhanovskaja ja Reinsalu annavad reedel pressikonverentsi. PM

Madise: muudatuste grupeerimine ebaseaduslik

Abielu rahvahääletuse eelnõule tehtud muudatusettepanekute grupeerimine riigikogus oli õiguskantsler Ülle Madise hinnangul seadusevastane, samas komisjonis ajapiirangu kehtestamine seadusega vastuollu ei läinud. Nimelt saab grupeerida muudatusettepanekuid, mis on sõna-sõnalt identsed või omavahel tugevalt seotud, selgitas Madise. Samas oleks saanud automaatselt välja jätta need ettepanekud, mis oleks eelnõu muutnud põhiseadusvastaseks. Aga selle, et muudatusettepanekute ühendavaks tunnuseks märgiti obstruktsioon, oleks võinud Madise hinnangul viia riigikohtu ette. «Kui riigikohus oleks leidnud, et näiteks seesama muudatusettepanekute kimpu sidumine oli oluline menetluskorra rikkumine, siis riigikohus oleks kuulutanud eelnõu kehtestuks ega oleks rahvahääletust toimunud,» lisas ta. ERR

5628 abielu sõlmiti eelmisel aastal ehk 271 võrra vähem kui aasta varem.

Viimsi ei seadusta ebaseaduslikku paadilautrit

Viimsi vallavalitsus otsustas täna lõpetada Rohuneeme rannaala detailplaneeringu menetluse, mis oleks seadustanud vallavolikogu reformierakondlasest liikme Valdur Kahro ebaseaduslikult ehitatud paadisildumiskoha. Viimsi vallavalitsuse teatel otsustas vald detailplaneeringut vastu mitte võtta, kuna üks kinnistu kaas­omanikest tegi vallale taotluse planeering lõpetada. Vallavalitsus asus seisukohale, et kaasomaniku põhimõttelise vastuseisu korral pole perspektiivi detailplaneeringut kehtestada. PM

Kolm surma põhjustanud metanooli päritolu sai selgeks