Majanduse lühiuudised

Alibaba asutaja Jack Ma ilmus taas avalikkuse ette

Alibaba asutaja ja nõukogu juht Jack Ma ilmus pärast kolme kuud esimest korda video vahendusel avalikkuse ette. Ma kadus vaateväljalt, kui Hiina regulaatorid katkestasid Alibaba sidusettevõtte Ant 37 miljardi dollari suuruse aktsiate esmapakkumise, mis oleks olnud maailma kõigi aegade suurim. IPO katkestati pärast seda, kui Ma oli kritiseerinud Hiina panku, nimetades neid pigem pandimajadeks. Nüüd ilmus Ma avalikkuse ette videos, kus ülistas Hiina haridussüsteemi. «Turgude jaoks on see hea märk, et Jack on elus,» ütles analüüsikeskuse DZT Research aktsiaanalüütik Ke Yan. PM