Selle aasta alguses on euro küll veidi odavnenud, kuid siiski on ühisraha USA dollari suhtes ligemale kaheksa protsenti kallinenud, võrreldes möödunud aasta alguspäevadega. Samuti on euro väärtus ka kasvanud teistes olulisemates valuutades mõõdetuna. See omakorda langetab sisseveetavate kaupade hindu ja sellega ka üleüldist hinnataset, mis on euroalas alanenud juba viis kuud järjest. Lisaks muutub muu maailma jaoks kallimaks euroala eksport.