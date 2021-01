Naabripoistest eesti ja vene räpparid tegid kakskeelse plaadi

Tellijale

Pole just tavaline – ning õigupoolest on vist peaaegu kindlasti täiesti esmakordne –, et eesti ja vene räppar teevad koos plaadi. Kuidas teie koostöö algas?

Typicalflow: Aastal 2018 hakkasin üürima korterit, mis asus Tommi kõrvalmajas. Olime juba tuttavad enne seda, aga nüüd otsustasime, et meil on vaja proovida midagi koos teha. Mul oli ühe instrumentaali demo, mille saatis mulle tuttav biidimeister LowK, ja niimoodi sündis meie esimene singel «Välimusekunst».

Tommyboy: Tutvusime 2015 alguses või isegi natuke varem ja läbi Gorõ Lana vedaja Magnum Pi, keda laiem üldsus teab tänasel päeval Gameboy Tetrisena. Samal aastal andsime Superbandiit Recordsi alt välja Typicali debüüt-EP «Мысли Наизнанку / Inside-Out Thoughts»­ ja sealt see algas. Mõned aastad hiljem kõrvalmajades elades viis suhtlus mõtteni, et võiks teha koos muusikat, ja nii see kõik on läinud.

Mis keeles te omavahel räägite? Inglise?

Typicalflow: Omavahel räägime eesti keeles, mõnikord vene keeles. Meil ei ole sellega mingeid piiranguid. Ma hakkasin eesti keelt õppima juba 1. klassis, nii et ei tunne mingeid probleeme suhtlemisega.

Tommyboy: Oleg räägib täitsa soravalt eesti keelt ja mina olen saanud tänu temale oma vene keele oskust roostetamisest eemal hoida. Kui mõni spetsiifilisem väljend või sõna ei tule kummalgi meelde, siis aitab välja inglise keel. Aga seda läheb vaja väga harva. Lahe on vahel proovida seletada harva kasutatavaid sõnu, nagu näiteks «äng», või siis murdekeelt sisaldavaid vanasõnu.

Kuivõrd suur roll oli teie kahe kokkusaamises ja -jäämises teie välimusel ning imagol? Nii fotodel kui ka plaadikaane kujundusel näete välja nagu kaksikud...

Typicalflow: Alguses me ei pannud tähele, et oleme välimuselt sarnased, aga hiljem hakkasid paljud inimesed meile seda ütlema. Minu jaoks see on väga naljakas. Ameerikas ütlevad inimesed sellistel juhtudel tavaliselt: «brother from another mother».

Tommyboy: Habe ja prillid teevad päris sarnaseks küll, peab tunnistama. (Naerab.) Terve see aeg, mis ma räpparina olen tegutsenud, on mul ette tulnud sellist sarnaste tüüpidega sassiajamist. Küll olen Genka asemel kuulanud mingite inimeste jauramist, siis ühe kunagise telemehega segi aetud. Mulle teeb see igatahes nalja!

Kuidas te oma lugudele sõnu kirjutate? Kas koos või igaüks üksnes oma partii?

Typicalflow: Tavaliselt teeme seda eraldi, aga mõnikord ka niimoodi, et viskame mõned ideed või riimid koos ja pärast üksi viime selle asja lõpule.