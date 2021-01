Kes lõpetab suusaradadel puhkenud sissisõja?

Trummi kiire laskumine Tallinnas Nõmme terviserajal, kus selle nädala teisipäeva varasel pärastlõunal kukkus Postimehe fotograafi silme all tunni aja jooksul 70-80 protsenti allasõitjaid, sest klassikarada oli lõhutud. FOTO: Eero Vabamägi/Postimees

Valge talv on meelitanud matka- ja terviseradadele hulganisti neid, kes seal varem eriti käinud pole. Nad on suusatajail risti jalus. Või on lugu hoopis vastupidine?