Svjatlana Tsihhanovskaja on selles rollis vastu oma tahtmist. Tema asemel pidi Valgevene presidendivalimistel kandideerima ta abikaasa, kuid tal ei lastud seda teha. Svjatlana Tsihhanovskaja abikaasa Sergei Tsihhanovski viibib siiamaani vangistuses. Amnesty International on tunnistanud Sergei Tsihhanovski meelsusvangiks ja nõuab tema viivitamatut vabastamist.

Demokraatlikud riigid ei tunnustanud Stalini ja Hitleri vallutusi, sest rahvaste õigusi ei saa vägivalla ja pettusega ära võtta. Sama käib ka Valgevene kohta. Sellest, missuguses ulatuses seal protestid jätkuvad või kas need üldse jätkuvad, ei sõltu Lukašenka võimu legitiimsus. Tunnustada saab ainult võimu, mis on rahvalt saadud ilma vägivalla ja pettuseta.

Kõik see ei tähenda, et tuleb istuda käed rüpes ja oodata, kuni diktaatorid omas mahlas praevad. Äärmiselt oluline on fikseerida ja dokumenteerida Lukašenka ebaseadusliku võimu kuritegusid. Navalnõi korruptsioonivastase fondi ja Bellingcati paljastused on hea näide sellest, et diktaatoritel on omad nõrgad kohad. Diktaatorite kuritegude paljastamine vajab julgeid inimesi, kuid vaja läheb ka raha.