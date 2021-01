Kõigile oli selge, et tänu Trumpi ässitamisele, säutsudele Twitteris, mida jälgisid 87 miljonit, tulid ta poolehoidjad kohale. Viimaseks piisaks oli presidendi ligi tunniajaline kõne Valge Maja ees, Kapitooliumi künkast paar kilomeetrit eemal, kus ta imetlusväärse kõnekunsti ja osavuse abil veenis kuulajaid, et nii me seda ei jäta, et vargust ei saa andestada. Samas tuleb juurdlustest välja, et ettevalmistusi, nagu T-särgid pealdisega «6. jaanuar – kodusõda!», kaikaid ja musti kombinesoone ning lippe ja loosungeid varuti varem. Transport, millega Washingtoni tuldi, telliti samuti juba eelmisel aastal. Meile siin võib see tunduda unenäo või kauge vaatemänguna, mis meisse ei puutu. Ent meenutagem, mida pressikonverentsil pärast märulit rääkis mõjukas vabariiklasest senaator Lindsey Graham, endine õhujõudude kolonel, mees, kes veel hiljuti oli Trumpi suur toetaja ja nõuandja.