Lasnamäel oli minu noorus, mis on igaühe elus kõige ilusamad aastad. Kolisin Haapsalust Lasnamäele, kui olin 12. Elasin seal, kuni sain 21. Vahepeal elasin stuudios, see oli väga produktiivne aeg. Nagu öeldakse – looming tuleb parem, kui elu on halvem. Mulle see lause, et kunstnik peab olema vaene, üldse ei meeldi. Ma arvan, et iga inimene peab oma töö eest tasu saama. Aga kui sul on hästi raske, siis tunded on teravamad. Ma ei saa ka praegu öelda, et elan väga hästi rahalises mõttes. Kõigil muusikutel on praegu päris raske elu.