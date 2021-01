Aivar Kokk käis Jõgeval istungil, teades, et on lähikontaktne

Üks Jõgeva vallavolinikest, kes palus ebameeldivat avalikku tähelepanu peljates oma nime ajalehes mitte avaldada, rääkis Tartu Postimehele, et koalitsiooni liikmed kutsuti istungi päeval kohalikku kultuurikeskusesse kella 16ks ehk juba tund enne istungi algust. «Olime maja ees väljas, kui Aivar tuli ja ütles juba eemalt, et temaga on nüüd kõik, ta ei saa istungile tulla, sest on lähikontaktne,» selgitas ta.