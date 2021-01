Esimest talve sõitnud veokijuht rikkus suusatajate rõõmu

Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis kirjutas neljapäeva hommikul sotsiaalmeediasse kurja postituse. «Harku poolt sisse sõitnud ja mitu kilomeetrit rada üles kündnud. Juht on kadunud. Politseile on teatatud ja ettevalmistamisel on kahjunõue,» kirjutas Šillis. Politsei kirjutas aga Twitteris mõni tund hiljem, et autojuht oli peale õnnetust sündmuskohal ja tegi igakülgset koostööd.

Pärast seda tegi ka Eesti Terviseradade ühendus sotsiaalmeediasse postituse, kus märkis ära, et Harku ring sai väga ebameeldiva üllatuse osaliseks: suusarajal on mitu kilomeetrit rikutud ning rajal seisab masin risti ees. Veidi hiljem teatas aga Šillis, et veokist on ikkagi võimalik mööda suusatada, selleks on ruumi piisavalt. «Küll on aga suusarada rikutud ning sellel on sõita üpriski ebamugav,» oli linnaosavanem nördinud. Kahjustada sai nii klassikajälg kui ka vabatehnika rada.