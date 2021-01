«Me mõtiskleme koos edasi sel teemal,» sõnas Keskerakonna kõneluste juht Mailis Reps, kelle sõnul on oluline, et riigikogu liikmed saaksid kaasa rääkida ka kohalike tegijate ja MTÜde toetamisel. «Meil oli sel teemal vaidlus, meil on erinevaid vaateid,» tunnistas peaministrikandidaat Kaja Kallas, lisades, et regionaalseid investeeringuid peab saama teha, kuid praegune süsteem ei ole sugugi läbipaistev. Ta lisas, et tegevustoetused ja investeeringud on kaks eri asja. Viimati sai katuserahast EKRE ettepanekul suurima summa tegevustoetuseks, 171 000 eurot, abordivastast meeleavaldust korraldanud MTÜ Elu Marss.