Veelgi tugevamalt esines aga vaid pisut enam kui aasta tagasi loodud Disney+ voogedastusplatvorm, mis kogus esimese tegevusaastaga üleilmselt üle 90 miljoni vaataja. See on arv, milleni platvormi lansseerimisel 2019. aasta novembris lootsid firmajuhid jõuda alles viie tegevusaastaga. Oma viimases prognoosis pakub firma aga juba, et 2024. aastaks on nende platvormi vaatajaskond tõusnud 230–260 miljonini. Ka Eesti publikuni võib Disney voogedastusplatvorm jõuda juba sel aastal.