Terviseametil on lootus vaktsineerida aasta lõpuks 40 protsenti elanikkonnast. Praeguseks on vaktsineeritud umbes 16 700 inimest (1,26 protsenti elanikkonnast), võrdluseks on Israelis samal perioodil vaktsineeritud üle kahe miljoni inimese (24,96 protsenti elanikkonnast ehk 20 korda rohkem kui Eestis).

Probleeme saab üldjuhul lahendada kahel viisil: leevendades sümptomeid või elimineerides põhjuseid. Viimane on aga kümneid kordi efektiivsem viis. Praeguses kriisis on sümptomite «ravi» mitmesugused toetusmeetmed ja muud sotsiaalmajanduslikud ümberkorraldused. Põhjuste kõrvaldamiseks on sisuliselt vaid üks tee: piisava hulga elanikkonna vaktsineerimine. Kummastav on aga siin valitsuse ja terviseameti eesmärk, mida väljendatakse sõnaga «loodame». See tähendab, et 40-protsendine vaktsineerimiseesmärk on väga pehme ning isegi selleni ei proovita jõuda. Arusaamatuks jääb, kuidas avalikkust jätab selline lati alt läbi jooksmine ja ühiskonna nöökimine ükskõikseks. Asjakohane oleks koos lahkuva valitsusega lahkuda terviseameti juhil, kes ei mõista olukorra tõsidust ega proovigi probleemi vajalikus tempos lahendada.