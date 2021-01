Kui neid ridu kirjutan, sätivad Lääne- ja Harjumaa piiril asuvate Risti ja Piirsalu külade aktivistid plakateid sirgeks, et minna protestima tuulepargi ehituse vastu. Üks protestijate liidritest kirjutas, et kui kõigevägevam on andnud Eestile põlevkivi, siis tuleb sellest odavat elektrit toota.