Vastuvoolu ujumiseks nimetatakse harjumuspärasele vastupidist käitumist. Vastuvoolupõhimõte, ka ujumises, on väga paljude loomaliikide elutalitluse loomulik osa ja välja kujunenud sadu miljoneid aastaid enne inimeste eellaste ilmumist. Vastuvoolupõhimõtet kasutamata oleks ka inimestel eluspüsimisega suuri raskusi.

Seda kasutab loodus seal, kus on vaja kiiresti ja efektiivselt ühest vedelikust või gaasist teise üle kanda aineid või energiat. See põhimõte võimaldab sama energiakulu juures saavutada pea kaks korda efektiivsema tulemuse. Organismidel peab selleks olema vaid vastuvoolu põhimõtteks sobilik ülesehitus. Loomade elutalitluses on vastuvoolupõhimõte rakendunud nii hingamiseks, ainevahetuseks kui soojusenergia kokkuhoiuks.