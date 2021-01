Praktiline koletis linnaliiklust rikastamas

Elektrijalgratastest ja -tõuksidest on saanud igapäise linnaliikluse osa. Kui pori, tuul ja vihm viiksid kliimast hoolivad reisijad ühistransporti või jätaksid koju, siis pisitasa lisandub teedele liikureid, mis on optimaalsed just ilmaturvaliseks liikluseks. Sõiduki hind algab 4400 eurost. 25 km/h kiirusega sõitev kookonauto läbisõit on 10-ampertunnise ja 48-voldise akuga 30 kilomeetrit.