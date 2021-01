Tellijale

Kuidas te iseloomustaksite Aleksei Navalnõid? Milline ta on?

Aleksei on Aleksei. Mulle tundub, et kõik teavad teda – pole vaja midagi välja mõelda. Tema videod tutvustavad teda päris hästi. Ta avaneb seal väga hästi. Aleksei on ehe – päris tõeliselt hea inimene ja liider. See on oluline!

On inimesed, kes on otse ehedad, ja on inimesed, keda meil on raske mõista. Aleksei on päris inimene, kes viib kaasa, on tõeline liider – lausa poliitiku etalon. Venemaal.

Saan aru, et Navalnõi kutsub inimesi tänavatele.

Ta ütles seda politseijaoskonnas, kus toimus arusaamatu toiming ühes palgatud kohtunikuga. Tegu oli täiesti lavastatud näitemänguga. Aleksei ei andnud seal isegi kommentaare, vaid pöördus inimeste poole.