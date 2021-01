EKI keelekool: solvamisest

Siit järeldub igasuguste (ka kohtu-) vaidluste mõttetus solvamise teemal. Ei ole üht üldist solvavust, eriti mitte sellist, mida saaks kõrvaltvaataja objektiivselt tuvastada. On pikk rodu suhtlejate meeleseisundeid, mis moodustavad päris suure hulga võimalikke kombinatsioone. Ei ole nii, et see sõna on solvav. Isegi nii mitte, et see sõna oli selles suhtlussituatsioonis solvav. Kõik, mis me teada saame, on, et sõna oli selles suhtlussituatsioonis solvav selle suhtleja jaoks. Ja selle üle pole mõtet vaielda, eksperdiarvamusi küsida vms, saab lihtsalt tolle suhtleja käest küsida.