Kuidas olla intelligentselt seksikas? See polegi nii lihtne...

Tellijale

Moemaailm on truudusetu! Kandjad kappavad ühe disaineri juurest teise manu ning koroona-aastal jätsid mõne üldse maha. Seda hämmastavam on märk, kelle juurde jäädakse. Miks? Arter ajas juttu IRIS JANVIER moemaja loovjuhi Arina Baranovskaja ja tegevjuhi Natalie Korovinaga ning küsitles ka märgile truuks jäänud kuulsaid kaunitare.

Mis imerohtu te IRIS JANVIERi sisse panete, et inimesed teie loomingut kandma jäävad?

Natalie: Ma saan ju aru, mis moeäri on: me ei müü riideid, me müüme emotsiooni. Suhted on põhilised! Suhteid tuleb hoida.

Arina: Jaa, meie suhted tüdrukutega on väga isiklikud ja soojad, nad on meile nagu sõbrad. Palju loeb ka meie enda suhtumine: IRIS JANVIER on kogu meie elu, ehk töö, hobi, vaba aeg, kirg ja meelelahutus.

Milline tuleb IRIS JANVIER sünnipäevakevad?

Arina: Kindlasti optimistlik. Teeme piduliku, sünnipäevameeleolus kollektsiooni. Ja hästi palju värve, helgust, energiat!

Natalie: Limiteeritud ehtekollektsioon on juba väljas. Äsja saime kätte esimesed meie märgi all disainitud teksad. Ja muidugi erksavärvilised jalatsid.

Arina: Sain endale ise elu esimesed kollased kingad! Aga Iris Janvieri hitid on alati meie kleidid ja mantlid. Minikostüüm on suur trend, mis peaks praegu igal naisel olemas olema! See on kostüümi uuestisünd. Nii äge, nii värske look. Kõik, kes vähegi saavad endale mini lubada – sel kevadel lihtsalt peab!

Nüüd jõudsime teemani, milles IRIS JANVIER on ilmselt kõige osavam Eesti moemärk. Kuidas olla seksikas nii, et see odavaks ei muutuks?

Arina: Võti on tasakaalutunnetus. Riietus peab ütlema, et naine on ka intelligentne ja tõsiseltvõetav. See tähendab, et ta oskab doseerida. Kui paned end riidesse nii, et kaugele on näha: sel naisel on tähelepanupuudus. Kuidas see saab seksikas olla? See on pigem hale vaatepilt.