Mart Avist rääkides on võrdlusmomendina aeg-ajalt läbi käinud ka selline nimi nagu Billy Mackenzie. Vokaali mõttes ja mõneti ehk ka muus. Kuna selgus, et 22. jaanuaril oli tal surma-aastapäev – lõpetas ta elu just sel kuupäeval 1997 enesetapuga –, siis mõtlesin fenomeni uurida. Teadsin, et ta laulis ansamblis Associates, mida kriitik Simon Reynolds on nimetanud ka «suurteks briti popi oleks-võinud-olla’teks», ja hiljem tegutses põgusalt ka soolona, aga suurt rohkem ei teadnud.