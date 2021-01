Kes torkas surmava tordinoa kaunitari südamesse?

Suur osa linnaelanikest on kogunenud kultuurimajas toimuvale jõulupeole, kus toimub kokaraamatu «Lake Edeni jõulutoidud» retseptide testimine. Õhtu edenedes muutub lumetorm üha tugevamaks ning piduliste seas peidab end mõrvar. Pühendades toimunusse vaid vähesed, asub Hannah koos oma kahe noorema õega välja selgitama, kes tappis koosviibimisele saabunud iluduse.

Õigel hetkel aitab uurimisele kaasa ka hobidetektiivide ema, kelle erioskus seisneb inimeste hirmutamises. «Hirmutamine on kunstivorm.» Esimestele kahtlusalustele lisandub peagi uusi ning õekestel tuleb Hannah’ poolt salvrätikutele kirjutatud märkmed kiiresti süstematiseerida ja siis pusletükid omavahel kokku ühendada. Neist tunduvalt vähem edukas on kohalik politseiuurija Mike Kingston, kes teeb tõsist politseitööd ega lase end segada Hannah’ püüdlustest kogutud vihjed ja teada saadud faktid talle kandikul ette kanda. Kohvi ja küpsistega on hoopis teised lood.