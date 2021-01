Värskes Arteris: Gameboy Tetrise elu nagu bumerang

Arteri kaanestaar on mees, kes pani eestlased venelasi armastama. Maakas! Paraadna! Privet, gorod Narva! Gameboy Tetrise vaimukad refräänid kõlavad pea kõigis viimase aja hittides. Menukas koosluses Viis Miinust teeb muusik aga kaasa artistinime «venelane» all ja tunnistab, et on Lasnamäel elades sattunud ka eestlaste ja venelaste vahelistesse massikaklustesse.