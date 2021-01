Juurikas. Järjekordne kriis raputab Eestit

Seoses laudas kujunenud olukorraga koguneb ametist lahkuv vabariigi valitsus viimasele erakorralisele kriisikoosolekule. Viimaseid päevi peaministri kohuseid täitev Jüri Ratas kinnitab, et kahe väikse hanepoja suur mure lahendatakse kõige kiiremas korras. Kõige tähtsam, toonitab Jüri Ratas talle omase sõnaselgusega, on see, et väikesed hanepojad kannaksid siseruumis – mida laut endast vaieldamatult kujutab – viibides maski, järgiksid reeglit 2 + 2 ja peseksid käsi. Juhul, kui hanepoegadel käsi ei ole, võib kätepesu asendada jalgade pesemisega, toonitab peaminister.