USA ja Euroopa filmikunstis on ühisjoon: kui režissöör tahab kujutada teatrinäitlejannat, valib ta peaaegu kindlasti mõne katke Tšehhovilt või Tennessee Williamsilt. Sealjuures on iseloomulik, et kui jutt käib Willamsi «Trammist nimega Iha», ei mainita ei autorit ega näidendit, sest kogu maailmas teatakse selle tegelasi, sest kogu (mingilgi määral) tsiviliseeritud maailm tunneb ära nii Blanche DuBois’ kristalse hapruse, Stanley Kowalski loomaliku võidukuse kui ka Stella Kowalski kassiliku kirglikkuse. Väljapaistev Poola kirjanik Marek Hłasko kirjutas ühes oma närvlikus artiklis, et ei andesta kunagi Tennessee Williamsile, et too tegi tiirase Stanley just poolakaks – häbistades sellega kogu rahvust.