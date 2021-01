Tellijale

Kuidas te hindaksite rünnakut Kapitooliumile? Kas oli olemas tõsine oht demokraatiale?

Rünnak oli põlastusväärne ja see tegi mind vihaseks ja see kurvastas mind… Kindlasti oli kongresmenidele ja Kapitooliumi politseile suunatud oht. Kuid demokraatia polnud ohus. Tegelikult ütleksin, et Ameerika demokraatia näitas sel päeval oma tugevust.

Rünnakuga samal õhtul tuli terve Kongress tagasi oma ruumidesse ja kinnitas Joe Bideni ja Kamala Harrise valituks vastavalt presidendiks ja asepresidendiks. Ehk see oli sündmus, mida protestijad ja ründajad olid lootnud ära hoida.

Veel samal päeval valis Georgia osariik kaks uut senaatorit, viies võimutasakaalu senatis demokraatide kasuks, sest asepresidendi hääl on hääletusel otsustav. Ning ühe nädala jooksul alates rünnakust tagandati president Trump teist korda. Üle saja ründaja, kes rikkusid seadust, on arreteeritud ja neile on esitatud süüdistus. Ma ütleksin, et demokraatia rattad keerlesid sel nädalal nii kiiresti, nagu ma pole kunagi varem näinud.

Venemaa ja Hiina on rahutusi USAs juba oma kasuks ära kasutanud. Kas te ei arva, et võime olla silmitsi olukorraga, kus kõik on suhteline ja keegi ei kõnele enam demokraatlikest väärtustest?

Otse vastupidi – ma usun, et ametisse astunud administratsioon räägib palju demokraatlikest väärtustest, demonstreerib neid väärtusi ja ootab, et meie liitlased ja partnerid hoiavad samuti nendest väärtustest kinni. See on lihtne võrdlus sellega, mis toimub Hiinas iga päev ja kuidas Kreml kohtleb Aleksei Navalnõid just praegu.