«Jää on kihistunud ja kuhjunud nagu vatt, napi võimsusega peamasinaga parvlaeval Reet seda murda ei õnnestu,» kirjeldas Laasma. Neljapäeva hommikul kell seitse proovis Reeda kapten jääst läbi rammida, kuid katse ebaõnnestus, laev oli sunnitud Kihnu tagasi pöörduma. Laasma selgitas, et 50–60 meetri laiune rüsijää vall on laevale läbimatu takistus. Kihnu väina laevatee napi sügavuse tõttu ei saanud aidata ka Pärnu lahel jäämurdetöid tegev transpordiameti laev EVA-316.