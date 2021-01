Merenduse lühiuudised

Eesti vetest leiti kuus seni avastamata vrakki

Eelmisel aastal leiti merepõhja hüdrograafiliste mõõdistuste käigus kuus varem avastamata vrakki ning Pärnu lahest seni teadmata veealune ehitis, mis osutus 1970. aastal rajatud mudaravila mereveega varustamise süsteemiks. Kuivastu sadama juurest leitud vrakk on tõenäoliselt Nõukogude Liidu hävitaja Serditõi, mille sakslased 1941. aastal põhja pommitasid. Teised on tundmatud ning enamus neist on ka üsna vanad ja lagunenud. Üks Liivi lahest leitud objektidest osutus lähemal uurimisel hoopis lennukiks, tuukrid tegid kindlaks, et tegemist on Nõukogude lennukiga IL-2. Veeteede amet mõõdistas mullu 1216 ruutkilomeetrit mereala ja 47 ruutkilomeetrit veeala Peipsi järvel. PM