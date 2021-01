Siinsel kaardil on toodud keskmine lumikattega päevade arv aastatel 1950–2016. Ilmavaatlustest saadud andmeid on seostatud kõrgusandmetega, sest on üldteada, et mida kõrgemale läheme, seda madalamaks muutub temperatuur. Kuigi Eesti on kõrgusvahed väikesed, kajastub paarisajameetrine erinevus kõrgustes ka 1–2-kraadises temperatuurierinevuses.