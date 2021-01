Tasakaalustaja Kamala Harris

Olgugi et tegu oli sümboolse žestiga, peegeldasid need hetked Kapitooliumi trepil omal moel seda, millest president Biden mõnikümmend minutit varem rääkinud oli, kui ta ütles: «Me saame üksteist kohelda väärikuse ja austusega. Me saame ühendada jõud, lõpetada karjumise ja temperatuuri langetada.» Koos seisid ja naersid kaks asepresidenti, kellest üks oli viimased neli aastat lojaalselt seisnud riigi lähiajaloo kõige lõhestavama ja ebakompetentsema presidendi kõrval ning teine, kelle nägemus Ameerikast on hoopis teistsugune.