Viimaste aastate majandussidemete tihenemine Hiinaga peegeldub Ukraina, Valgevene ja Moldova statistikas. Ukraina suurim kaubanduspartner riigina on alates 2019. aastast Hiina. Pekingi uue Siiditee projekti raames on Valgevene raudteetransiit aastatel 2011–2018 kasvanud 130 korda. Hiina ka ka suurim Moldova veini importija.

Hiina on regioonis ELi ja Venemaa kõrval uus tegija. Pekingi majanduslikud suhted kolme riigiga on nii palju kasvanud, et Hiinat peetakse ekslikult globaalset konteksti arvestamata ELi ja Venemaa strateegiliseks konkurendiks piirkonnas, kirjutavad Carnegie mõttekoja analüütikud Maksim Samorukov ja Temur Umarov.