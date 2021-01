Riskirühmade vaktsineerimine algab veebruaris

Esimesena kutsutakse vaktsineerima üle 80-aastaseid Eestimaa elanikke. Nendele järgnevad vanemad kui 70-aastased, kellel esinevad haigused ja sellised seisundid, mille tõttu on neil suur risk haigestuda väga raskelt, koguni niimoodi, et vajavad haiglaravi. FOTO: Tiina Oja

Juba järgmisest kuust, veebruarist saab alustada riskirühmade vaktsineerimisega, hoolimata sellest, et ravimitootja Pfizer-BioNTechi tarneraskused andsid möödunud nädalal hoobi Eesti vaktsineerimise tempole. Eestis on vaktsineeritud üle 24 000 inimese. Esimesed hooldekodudki on saanud kätte oma vaktsiinidoosid. Praeguseks on esimese doosiga vaktsineeritud 47 hooldekodu elanikud.