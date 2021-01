Migrantide väidetava ebaseadusliku tagasisaatmise juhtumite tõttu Egeuse merel on terava pilgu alla sattunud agentuuri tegevus ja võimalik seotus nende intsidentidega, samuti on juurdlust alustanud Euroopa Pettustevastane Amet. Kuigi mõned Euroopa Parlamendi liikmed on nõudnud Frontexi tegevdirektori Fabrice Leggeri tagasiastumist, on Leggeri seni süüdistusi eitanud ja tagasiastumisest keeldunud.