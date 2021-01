Merivälja muul ja ootepaviljon kaitse alla

«Muinsuskaitseamet leiab, et Ranna tee 1 ehitis on erandliku funktsiooni jaoks rajatud ja ümbritseva linnaruumiga hästi haakuv paviljon, mis on oma ajastu arhitektuuri huvitav näide ning mille säilitamine on oluline. Sel eesmärgil on muinsuskaitseamet palunud näha detailplaneeringus ette ehitise säilitamine,» ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.