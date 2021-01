Juhtkiri: usaldus loeb

Alati saab öelda, et tõejärgsel ajastul ongi keeruline panna inimesi käituma mingisuguse kindla tõe alusel. Ent pingutada selle nimel tuleks ikkagi: kui enne praeguse valitsuse kukkumist oli põhiteemaks abielureferendum, siis pole imestada, et muudele teemadele jagus vähem tähelepanu. Koroona oli justkui kuskil taustal.

Usalduse puudumine paneb löögi alla vaktsineerimisprotsessi plaanid. On ilus plaan alustada riskirühmade vaktsineerimist veebruarist ja lõpetada see tegevus maiks. Kuid kui ikkagi pääsevad enne vaktsineerima kellegi sõbrad ja kui tervishoiutöötajate endi hulgas valitsevad erimeelsused, kas ja kuidas vaktsiinid töötavad, siis ei sisalda see just kindlust, et plaanid ka teoks saavad.