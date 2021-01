Eesti lühiuudised

Prokurör vaidlustab kihutaja vahi alt vabastamise

Põhja ringkonnaprokurör Diana Helila ei ole nõus Tallinnas Laagna teel mullu suvel traagiliste tagajärgedega kihutamises osalenu vahi alt vabastamisega ning vaidlustab maakohtu määruse Tallinna ringkonnakohtus. «Ma ei nõustu kohtumäärusega, sest minu hinnangul ei suuda elektrooniline valve tagada kaasliiklejate ohutust. Nimelt seda, et mees ei istu taas autorooli ja ei riku liiklusseadust. Plaanin esitada määruskaebuse, milleks on prokuratuuril aega 15 päeva,» ütles Helila. Neljapäeval rahuldas Harju maakohus vandeadvokaat Dmitri Školjari taotluse ja vabastas 29-aastase Vjatšeslav Kalašnikovi vahi alt elektroonilise valve alla. Kohus nõustus kaitsja seisukohaga, et elektrooniline valve suudab ära hoida uute kuritegude toimepanemise samaväärselt kui vahistamine. BNS