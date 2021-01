QAnon võib võtta rassiäärmusluse vormi

QAnonit võib defineerida kui detsentraliseeritud ideoloogiliselt motiveeritud vägivaldset äärmusrühmitust, mille aluseks on vandenõuteooria, et ülemaailmne satanistlikest pedofiilidest ja lasteohverdajatest koosnev süvariik on süüdi maailma probleemides. Ainsana suudab maailma päästa Donald Trump, keda süvariigi võrgustik kukutada üritab.