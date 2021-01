Satanistliku vandenõu hirm johtub sajanditevanusest uskumusest, et deemonlikud jõud on ennast ühiskonda sisse söönud ning nende ainus eesmärk on kristlust ja lääne tsivilisatsiooni õõnestada. Ühendriikides jõudis satanistlik paanika haripunkti 1980. aastate lõpus. Seejärel hüsteeria vaikselt taandus, ent kõrgete poliitikute süüdistamine saatana kummardamises pole kuhugi kadunud.