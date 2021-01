Päeva jooksul teatas ERR, et nende andmetel kaotab uus võimuliit rahvastikuministri ametikoha, sotsiaalministeeriumisse luuakse kaks ministrikohta ning väliskaubanduse ministri ametikoht tuuakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalast välisministeeriumi alla. Keegi avalikult andmeid ümber ei lükanud ega kinnitanud. Ka ei toimunud eile koalitsioonikõneluste iga päeva kokkuvõtvat pressikonverentsi, kus oleks võimalus ajakirjanikele olukorda selgitada.

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi poliitikateadlase Tõnis Saartsi sõnul on loomulik, et nii tähtsaid otsuseid sellisel hetkel ajakirjanduse vahendusel kokku leppima ei hakata.

«Kui see niiviisi toimiks, küsiks, kui pikk eluiga saab valitsusel olla. See näitab, et partnereid ei usaldata,» sõnas Saarts.