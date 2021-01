Keeled on maa pealt kadumas tuulekiirul, iga keelega oma ainulaadne viis näha ja mõtestada maailma. Paralleelselt algupäraste keeltega kaovad kõikjalt ka põlismetsad. Meie soome-ugri keelepuu enamik oksi on kas juba kuivanud või kohe kuivamas. On veel vaid kolm elujõulist oksa, kus keelerääkijad on saavutanud omariikluse. Lisaks omaenese kultuurile on meil vastutus ka selle hingevaakuva keelepuu ees.