Mis asi see «ühtne» õigupoolest on, kui räägime ühtsest koolist? Kui teeme täienduse, et tuleb arvestada piirkondlike eripäradega – ja tuleb, kui me ei taha teha mingit tsentraalselt reguleeritud utopistlikku minidiktatuuri –, siis mis jääb üldse sellest ühtsusest järele? Või mis muutust selle ühtsusega propageeritakse?