Kuigi peamiselt Londonis ja Bathis üles võetud sari järgib kõiki briti ajastukitši põhielemente, on see valdavalt kahe detaili tõttu märgiline sari, mis tõstatab küsimuse, kas selline ongi poliitkorrektse meelelahutuse tulevik või on tegu lihtsalt süütu mõttemänguga.

«Bridgertoni» esteetika on sarnane suvalise Jane Austeni vaimus tehtud briti sarjaga, aga siin on rohkem tisse ja tagumikke, mis teeb sarjast madalama otsa naisteka-variandi «Troonide mängust», ainult et paksudes türpides, kasimata ja kehva hambumusega vanameeste ja paljaste näitsikute asemel on kostüümid salongilikumad.