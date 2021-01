Rahvasaadik ja seksikoolitaja tahavad Tallinna Paljassaare alastiranna ametlikuks teha

Riigikogu liige ja endine Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid (SDE) kirjutab oma blogis, et Tallinnas Paljassaares aastate jooksul tekkinud mitteametlik nudistide rand on üldteada tõsiasi. Nüüd teebki ta koos seksikoolitaja Epp Kärsiniga ettepaneku, et nudistide rannale antakski selline staatus.