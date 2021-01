Iga Lorupi karahvini, Lutheri tooli, Vasara emailkannu ja Tarbeklaasi vaasi taga on inimene. Keegi, kes omandas (rakendus)kunsti hariduse ja pühendas sellele oma elu. Seeriatoodang pole anonüümsete kätepaaride orjatöö, vaid kõige taga on kellegi mõte, kirg, visioonid ja ponnistused. Disain on ajastu märk.